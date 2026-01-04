В Турции в ходе операции против незаконного оборота оружия задержаны 202 человека
В регионе
- 04 января, 2026
- 13:23
Масштабная операция против незаконной торговли оружием проведена в 14 провинциях Турции.
Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.
Министр заявил, что в результате операции в течение двух недель по стране были изъяты 398 пистолетов, 175 охотничьих ружей, 32 автомата. По его словам, по подозрению в контрабанде оружия задержаны 202 человека.
Кроме того, закрыты четыре мастерские, занимавшиеся незаконным производством оружия.
