    В Турции в ходе операции против незаконного оборота оружия задержаны 202 человека

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 13:23
    В Турции в ходе операции против незаконного оборота оружия задержаны 202 человека

    Масштабная операция против незаконной торговли оружием проведена в 14 провинциях Турции.

    Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.

    Министр заявил, что в результате операции в течение двух недель по стране были изъяты 398 пистолетов, 175 охотничьих ружей, 32 автомата. По его словам, по подозрению в контрабанде оружия задержаны 202 человека.

    Кроме того, закрыты четыре мастерские, занимавшиеся незаконным производством оружия.

    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyat keçirilib, 202 nəfər saxlanılıb
    Türkiye carries out anti-arms smuggling operations in 14 provinces

