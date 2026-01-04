Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 12:47
    В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области России погибли четыре человека, еще двое пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

    "На 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос Аксайского района Ростовской области столкнулись 5 легковых автомобилей и большегруз", - говорится в сообщении.

    В телеграм-канале госкомпании "Автодор" отмечается, что из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.

    По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место крупного ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий. Обстоятельства аварии устанавливаются.

    Ростовская область ДТП Россия погибшие
    Rusiyanın Rostov vilayətində baş verən ağır yol qəzasında dörd nəfər ölüb

