В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека
В регионе
- 04 января, 2026
- 12:47
В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области России погибли четыре человека, еще двое пострадали.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в областном ГУ МЧС РФ.
"На 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос Аксайского района Ростовской области столкнулись 5 легковых автомобилей и большегруз", - говорится в сообщении.
В телеграм-канале госкомпании "Автодор" отмечается, что из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.
По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место крупного ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Последние новости
13:07
Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"Футбол
12:47
В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человекаВ регионе
12:33
Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"Футбол
12:16
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололедЭкология
12:11
В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-МонтанеДругие страны
11:57
В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человекаВ регионе
11:48
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по ВенесуэлеДругие страны
11:35
Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зренияСоциальная защита
11:23