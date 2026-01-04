В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области России погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

"На 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос Аксайского района Ростовской области столкнулись 5 легковых автомобилей и большегруз", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале госкомпании "Автодор" отмечается, что из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место крупного ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий. Обстоятельства аварии устанавливаются.