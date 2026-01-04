Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовала очередной курс профессиональной подготовки для лиц с нарушениями зрения.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникации Госагентства.

Курс организован в Карабахском центре профессиональной подготовки в Барде совместно с местным филиалом DOST Evi (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения - ред.) по профессии оператор компьютера на основе инклюзивного подхода.

Продолжительность курса профподготовки, который служит расширению возможностей занятости указанных лиц и их более активной интеграции в общество, составляет один месяц. Участникам, успешно завершившим учебный процесс, будут выданы сертификаты и оказана поддержка в трудоустройстве по соответствующей специальности.