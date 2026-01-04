Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

    Социальная защита
    • 04 января, 2026
    • 11:35
    Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

    Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовала очередной курс профессиональной подготовки для лиц с нарушениями зрения.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникации Госагентства.

    Курс организован в Карабахском центре профессиональной подготовки в Барде совместно с местным филиалом DOST Evi (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения - ред.) по профессии оператор компьютера на основе инклюзивного подхода.

    Продолжительность курса профподготовки, который служит расширению возможностей занятости указанных лиц и их более активной интеграции в общество, составляет один месяц. Участникам, успешно завершившим учебный процесс, будут выданы сертификаты и оказана поддержка в трудоустройстве по соответствующей специальности.

    Минтруда Азербайджан нарушения зрения курсы профподготовки Госагентство занятости
