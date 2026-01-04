Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-Монтане

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 12:11
    В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-Монтане

    Власти Швейцарии планируют объявить 9 января днем национального траура после пожара в баре курорта Кран-Монтана, унесшего жизни 40 человек.

    Как передает Report, об этом заявил президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен в интервью газете Tages-Anzeiger.

    "9 января федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести день национального траура", - сказал он.

    Президент также намерен принять участие в мемориальной церемонии, запланированной на тот же день.

    "В качестве еще одного знака национальной солидарности в 14:00, в начале траурной церемонии в Кран-Монтане, во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола. Кроме того, на это время запланирована минута молчания по всей стране", - добавил Пармелен.

    Швейцария Кран-Монтана пожар в баре Ги Пармелен день траура
    İsveçrədə Kran-Montanadakı yanğında ölənlərlə bağlı milli matəm elan edilib

    Последние новости

    13:07

    Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"

    Футбол
    12:47

    В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека

    В регионе
    12:33

    Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"

    Футбол
    12:16

    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед

    Экология
    12:11

    В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-Монтане

    Другие страны
    11:57

    В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

    В регионе
    11:48

    Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Другие страны
    11:35

    Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

    Социальная защита
    11:23

    Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек

    Другие страны
    Лента новостей