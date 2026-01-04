İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    04 yanvar, 2026
    12:31
    İsveçrədə Kran-Montanadakı yanğında ölənlərlə bağlı milli matəm elan edilib

    İsveçrə hakimiyyəti 9 yanvar tarixini Kran-Montana kurortundakı barda baş verən və 40 nəfərin həyatına son qoyan yanğından sonra milli matəm günü elan etməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə konfederasiya prezidenti Gi Parmelin "Tages-Anzeiger" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "9 yanvar tarixində federal hakimiyyət İsveçrə kilsələri ilə birlikdə milli matəm günü keçirməyi planlaşdırır", – deyə o vurğulayıb.

    Prezident həmin gün nəzərdə tutulan xatirə mərasimində iştirak etməyi də planlaşdırır.

    "Milli həmrəyliyin başqa bir nişanəsi olaraq saat 14:00-da Kran-Montanadakı matəm mərasiminin başlanğıcında bütün İsveçrə kilsələrində zənglər çalınacaq. Bundan əlavə, həmin vaxt ölkə üzrə bir dəqiqəlik sükut elan ediləcək", – Parmelin əlavə edib.

