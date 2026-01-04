Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед

    Экология
    • 04 января, 2026
    • 12:16
    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед

    В Баку и на Абшеронском полуострове 5 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65%. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

    В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

    Ночью в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

    Sabah 10 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq
    January 5 weather forecast in Azerbaijan

