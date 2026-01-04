Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед
Экология
- 04 января, 2026
- 12:16
В Баку и на Абшеронском полуострове 5 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65%. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.
В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
Ночью в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.
Последние новости
13:07
Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"Футбол
12:47
В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человекаВ регионе
12:33
Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"Футбол
12:16
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололедЭкология
12:11
В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-МонтанеДругие страны
11:57
В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человекаВ регионе
11:48
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по ВенесуэлеДругие страны
11:35
Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зренияСоциальная защита
11:23