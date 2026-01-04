В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека
В регионе
- 04 января, 2026
- 11:57
В городе Меликшах иранской провинции Илам протестующие совершили нападение на один из полицейских участков.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли три человека.
По данным агентства Mehr, погибли один сотрудник правоохранительных органов и двое протестующих. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения.
Ранее ряд местных СМИ сообщили о гибели трех человек в ходе общенациональных протестов в Иране.
Отметим, что в Исламской республике вот уже несколько дней проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.
Последние новости
13:07
Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"Футбол
12:47
В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человекаВ регионе
12:33
Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"Футбол
12:16
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололедЭкология
12:11
В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-МонтанеДругие страны
11:57
В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человекаВ регионе
11:48
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по ВенесуэлеДругие страны
11:35
Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зренияСоциальная защита
11:23