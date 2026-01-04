Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 11:57
    В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

    В городе Меликшах иранской провинции Илам протестующие совершили нападение на один из полицейских участков.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли три человека.

    По данным агентства Mehr, погибли один сотрудник правоохранительных органов и двое протестующих. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения.

    Ранее ряд местных СМИ сообщили о гибели трех человек в ходе общенациональных протестов в Иране.

    Отметим, что в Исламской республике вот уже несколько дней проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

    Иран протесты полицейский участок нападение погибшие
    İranda polis idarəsinə basqın edilib, ölən və yaralananlar var
    Three dead after rioters attempt to break into police station in Iran

    Последние новости

    13:07

    Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"

    Футбол
    12:47

    В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека

    В регионе
    12:33

    Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"

    Футбол
    12:16

    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед

    Экология
    12:11

    В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-Монтане

    Другие страны
    11:57

    В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

    В регионе
    11:48

    Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Другие страны
    11:35

    Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

    Социальная защита
    11:23

    Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек

    Другие страны
    Лента новостей