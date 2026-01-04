В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

В городе Меликшах иранской провинции Илам протестующие совершили нападение на один из полицейских участков.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли три человека.

По данным агентства Mehr, погибли один сотрудник правоохранительных органов и двое протестующих. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения.

Ранее ряд местных СМИ сообщили о гибели трех человек в ходе общенациональных протестов в Иране.

Отметим, что в Исламской республике вот уже несколько дней проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.