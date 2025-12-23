Турция создает командование своих ВВС в Сомали

Турция объявила о создании специального командования своих ВВС в Сомали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал HBN со ссылкой на министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

По словам чиновника, в распоряжении нового командования будут боевые вертолеты, истребители, самолеты военно-транспортной авиации. Его задача - укрепление операционных возможностей Сомалийской национальной армии (СНА). Гюлер отметил, что данный шаг - "стратегическая часть" долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности между Анкарой и Могадишо, особенно в области подготовки личного состава и в проведении контртеррористических операций.

Турция, указывает телеканал, уже располагает в столице Сомали своей самой крупной военной базой за пределами национальной территории. Там проходят подготовку тысячи сомалийских военнослужащих в рамках совместной операции TURKSOM.