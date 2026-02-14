Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Делегация Коллегии адвокатов совершила официальный визит в Австрию

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 20:07
    Делегация Коллегии адвокатов совершила официальный визит в Австрию

    Делегация, возглавляемая председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (КА) Анаром Багировым, по приглашению Коллегии адвокатов Австрии совершила официальный визит в столицу Австрии - город Вену.

    Как сообщили Report в Коллегии, в состав делегации также вошли член президиума КА Эльчин Усуб и начальник отдела международного сотрудничества Аппарата Коллегии Гезель Гусейнзаде.

    В первый день визита Эльчин Усуб и Гезель Гусейнзаде приняли участие в очередном заседании Комитета Платформы по обмену, сотрудничеству и поддержке (PECO) Совета коллегий адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE). В рамках заседания были заслушаны отчеты организаций - членов CCBE и наблюдателей, состоялся обмен информацией о текущем состоянии адвокатской профессии, а также о последних изменениях, происходящих в системах правосудия различных стран.

    Выступая на заседании, член Президиума КА Эльчин Усуб подробно проинформировал участников о реформах, реализованных Коллегией в последние годы, и о проделанной работе в сфере институционального развития. Он отметил прогрессивные и системные изменения, внесенные в Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности", подчеркнув, что данные нововведения направлены на дальнейшее укрепление института адвокатуры в институциональном плане, совершенствование механизмов самоуправления и организацию профессиональной деятельности в более эффективном, гибком и соответствующем современным требованиям формате.

    12 февраля делегация в рамках визита в Вену приняла участие в заседаниях Постоянных комитетов CCBE. В ходе заседаний члены комитетов обсудили вопросы, включенные в повестку дня и вынесенные на голосование, а также приняли решения, касающиеся будущих направлений деятельности CCBE.

    Кроме того, 13 февраля делегация под руководством председателя Коллегии Анара Багирова приняла участие в 54-й конференции руководителей коллегий адвокатов европейских стран.

    Эта конференция с насыщенной и многопрофильной программой уже более полувека служит авторитетной диалоговой площадкой для обмена опытом между руководителями коллегий адвокатов Европы и обсуждения актуальных правовых вопросов. Конференция на тему "Свобода и безопасность: верховенство права под давлением современной преступности" была организована в одном из исторических архитектурных шедевров Вены - дворце Palais Ferstel.

    В рамках конференции участники были приняты Федеральным канцлером Австрии и федеральным министром юстиции Австрии.

    По завершении мероприятия для участников конференции был организован официальный прием.

    В ходе визита с целью расширения будущего сотрудничества председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров провел двусторонние встречи с руководителями коллегий адвокатов европейских стран, а также с представителями адвокатских коллегий ряда государств. В ходе встреч были обсуждены вопросы взаимного обмена опытом, совместных инициатив и перспективы развития сотрудничества с организацией европейских коллегий адвокатов.

