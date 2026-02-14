Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 19:21
    Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за очередной пакет энергетической помощи.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях по итогам встречи с Ильхамом Алиевым в Мюнхене.

    "Я проинформировал его об общей ситуации в энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Я выразил благодарность за недавний пакет энергетической поддержки", - отметил президент Украины.

    По словам Зеленского, лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию совместных проектов в энергетическом секторе.

    "Мы также уделили внимание переговорному процессу, направленному на достижение мира (в российско-украинской войне - ред.). Украина всегда конструктивно поддерживает усилия, которые могут помочь достичь достойного мира", - отметил Зеленский.

