Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора"

Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора" для усиления действующего Транскаспийского маршрута.

Как передает Report, об этом заявил Ван Хуэйяо, основатель и президент ведущего китайского негосударственного аналитического центра "Центр Китая и глобализации", на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

"Новый коридор, конечно, будет набирать активность. Но и другие маршруты останутся актуальными, полезными и эффективными. Возможно, нам даже понадобится еще один "средний коридор", чтобы усилить существующий. Я настроен довольно оптимистично: торговля, экономические связи, туризм - все это необходимо для поддержания развития и процветания", - отметил он.

При этом Хуэйяо добавил, что развитие новых маршрутов поспособствует развитию туризма в Китае. "Один мой знакомый из Европы говорил, что хочет приехать в Китай, но при этом воспользоваться различными маршрутами Шелкового пути. Это действительно очень интересно. Думаю, таких поездок станет больше", - сказал он.