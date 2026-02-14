Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора"

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 19:16
    Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного среднего коридора

    Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора" для усиления действующего Транскаспийского маршрута.

    Как передает Report, об этом заявил Ван Хуэйяо, основатель и президент ведущего китайского негосударственного аналитического центра "Центр Китая и глобализации", на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

    "Новый коридор, конечно, будет набирать активность. Но и другие маршруты останутся актуальными, полезными и эффективными. Возможно, нам даже понадобится еще один "средний коридор", чтобы усилить существующий. Я настроен довольно оптимистично: торговля, экономические связи, туризм - все это необходимо для поддержания развития и процветания", - отметил он.

    При этом Хуэйяо добавил, что развитие новых маршрутов поспособствует развитию туризма в Китае. "Один мой знакомый из Европы говорил, что хочет приехать в Китай, но при этом воспользоваться различными маршрутами Шелкового пути. Это действительно очень интересно. Думаю, таких поездок станет больше", - сказал он.

    Китай Средний коридор Мюнхенская конференция по безопасности Ван Хуэйяо
    Лента новостей