    Премьер Дании: Спор с США по Гренландии не улажен

    • 14 февраля, 2026
    • 20:21
    Спор датской и американской сторон по поводу принадлежности Гренландии не улажен.

    Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе дебатов на конференции по безопасности в Мюнхене.

    "Я думаю, что желание американского президента (Дональда Трампа - ред.) точно такое же (контролировать Гренландию - ред.), - сказала она. - Королевство с этим не согласно. Европа с этим не согласна. Но мы согласны с тем, что необходимо сделать больше для обеспечения безопасности в Арктике".

    Напомним, что 13 февраля Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио. На ней также присутствовал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    Американская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.

    Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

    Danimarkanın Baş naziri: Qrenlandiya ilə bağlı mübahisə həll olunmayıb
