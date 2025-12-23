İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 20:58
    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır

    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "HBN" televiziya kanalı Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, yeni komandanlığın sərəncamında hücum helikopterləri, qırıcı təyyarələr və hərbi nəqliyyat təyyarələri olacaq: "Onun missiyası Somali Milli Ordusunun (SNA) əməliyyat imkanlarını gücləndirməkdir".

    Gülər ​​qeyd edib ki, bu addım Ankara ilə Moqadişu arasında uzunmüddətli təhlükəsizlik əməkdaşlığının, xüsusən də kadr hazırlığı və terrorizmə qarşı əməliyyatlar sahəsində strateji bir hissəsidir.

    Türkiyə artıq Somalinin paytaxtında öz ərazisindən kənarda ən böyük hərbi bazasını idarə edir. Minlərlə Somali əsgəri birgə TÜRKSOM əməliyyatının bir hissəsi olaraq orada təlim keçir.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin noyabr ayında Somali və Türkiyə arasında dəniz təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və bu, Türkiyənin Afrika Buynuzu bölgəsində artan strateji təsirini nümayiş etdirib. 12 dekabrda isə Hind okeanının Somali sahilində Türkiyə kosmik limanının tikintisinə başlayıb.

    Türkiyə Somali
    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Son xəbərlər

    21:13

    İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıb

    Region
    20:58
    Foto

    Cevdet Yılmaz Bakıda TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyini ziyarət edib

    Region
    20:58

    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır

    Digər ölkələr
    20:51

    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    20:41
    Foto

    Leyla Əliyeva Zəhra Pezeşkianla görüşüb

    Xarici siyasət
    20:29

    Gürcüstan və Türkiyənin daxili işlər nazirləri gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Region
    20:15

    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    20:08
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi "Report" İnformasiya Agentliyini və əməkdaşını mükafatlandırıb

    Fərdi
    20:00

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayır - ƏLAVƏ OLUNUR

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti