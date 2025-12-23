Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır
- 23 dekabr, 2025
- 20:58
Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "HBN" televiziya kanalı Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, yeni komandanlığın sərəncamında hücum helikopterləri, qırıcı təyyarələr və hərbi nəqliyyat təyyarələri olacaq: "Onun missiyası Somali Milli Ordusunun (SNA) əməliyyat imkanlarını gücləndirməkdir".
Gülər qeyd edib ki, bu addım Ankara ilə Moqadişu arasında uzunmüddətli təhlükəsizlik əməkdaşlığının, xüsusən də kadr hazırlığı və terrorizmə qarşı əməliyyatlar sahəsində strateji bir hissəsidir.
Türkiyə artıq Somalinin paytaxtında öz ərazisindən kənarda ən böyük hərbi bazasını idarə edir. Minlərlə Somali əsgəri birgə TÜRKSOM əməliyyatının bir hissəsi olaraq orada təlim keçir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin noyabr ayında Somali və Türkiyə arasında dəniz təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və bu, Türkiyənin Afrika Buynuzu bölgəsində artan strateji təsirini nümayiş etdirib. 12 dekabrda isə Hind okeanının Somali sahilində Türkiyə kosmik limanının tikintisinə başlayıb.