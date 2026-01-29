FHN Bakının mərkəzindəki ticarət mərkəzində təlim keçirəcək
Hadisə
- 29 yanvar, 2026
- 09:05
Fövqəladə Hallar Nazirliyi ticarət mərkəzində təlim keçirəcək.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nəsimi rayonu, Nizami küçəsi, 60 ünvanında yerləşən "Nərgiz" Ticarət Mərkəzində bu gün saat 10:00 radələrində taktiki təlim keçirəcək.
Təlimə FHN-in xüsusi təyinatlı texnikası və şəxsi heyətinin cəlb olunması nəzərdə tutulur.
