    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 16 fevral, 2026
    • 16:44
    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə fevralın 17-18-də külək güclənəcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Qusar, Şamaxı, Xızı, Qobustan, Goranboy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Naftalanda, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək. Bu da sarı xəbərdarlığauyğundur.

    Bakıda güclü külək Sarı xəbərdarlıq Milli Hidrometeorologiya Xidməti
