Завтра в Баку и на Абшероне усилится ветер
Экология
- 16 февраля, 2026
- 16:56
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 17-18 февраля усилится ветер.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Гусаре, Шамахы, Хызы, Гобустане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Нафталане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
Последние новости
17:39
На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрываДругие страны
17:28
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%Экономика
17:17
На бензозаправочной станции в Армении произошел взрывВ регионе
17:15
Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в АзербайджанеФинансы
17:12
ЕС пока не определился со статусом в Совете мираДругие страны
17:04
После пожара в хостеле на севере Москвы 9 человек получили травмы - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
16:56
Завтра в Баку и на Абшероне усилится ветерЭкология
16:53
Экс-глава Бакинского порта назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
16:52