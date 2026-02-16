Завтра в Баку и на Абшероне усилится ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 17-18 февраля усилится ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Гусаре, Шамахы, Хызы, Гобустане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Нафталане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.