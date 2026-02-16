İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pyetro İnfante: "İtaliyanın Azərbaycana ixracı 2030-cu ilə qədər 600 milyon avroya çatacaq"

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 16:44
    Pyetro İnfante: İtaliyanın Azərbaycana ixracı 2030-cu ilə qədər 600 milyon avroya çatacaq

    İtaliyanın Azərbaycana ixracı 2026-2029-cu illərdə artmağa davam edəcək və 600 milyon avroya çatacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Ticarət-Sənaye Palataları İttifaqının ("Unioncamere") beynəlmiləlləşmə şöbəsinin rəhbəri Pyetro İnfante Romada keçirilən "Qafqazdan Aralıq dənizinə" konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, İtaliya və Azərbaycan coğrafi mövqeləri sayəsində Avropa və Aralıq dənizi, Yaxın Şərq və Asiya arasındakı yeni ticarət marşrutlarında mərkəzi rol oynayırlar.

    "Qafqaz Avropa üçün getdikcə daha əhəmiyyətli regiona çevrilir. Bu, Cənubi Qafqaz strategiyası və enerji şaxələndirilməsi, eləcə də Orta Dəhliz kimi yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması məsələlərində əhəmiyyəti artan "Şərq Tərəfdaşlığı" çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıqla təsdiqlənir", - o bildirib.

    Şöbə müdiri vurğulayıb ki, İtaliya və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq və möhkəm ikitərəfli əlaqələr bağlayır.

    "İtaliya 2026-cı ildə də Azərbaycan ixracı üçün əsas satış bazarı olaraq qalır. Bununla yanaşı, hazırda təxminən 500 milyon avro təşkil edən İtaliyanın Azərbaycana ixracı da davamlı artım nümayiş etdirir. Hazırda "Unioncamere" biznesə dəstək üçün müəyyən alətlər hazırlayır. Həmçinin, Azərbaycanda biznes missiyaları və B2B formatında görüşlər təşkil etməyə hazır olduğumuzu təsdiqləmək istərdim", - P.İnfante deyib.

    Azərbaycan İtaliya İtaliya Ticarət-Sənaye Palataları İttifaqı Pyetro İnfante
    Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро
    Pietro Infante: Italian exports to Azerbaijan to reach €600M by 2030

    Son xəbərlər

    17:52

    Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    17:49
    Foto

    Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Maliyyə
    17:44

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    17:36

    Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyib

    Digər ölkələr
    17:36
    Foto

    780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edib

    Din
    17:36

    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    17:31
    Foto

    Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    17:25

    Sibiqa: Ukraynanın Aİ-yə sürətli üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr davam edir

    Region
    17:23

    "Beşiktaş" futbolçusunun zədəsi ilə bağlı son durumu açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti