Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро

В период 2026-2029 гг. итальянский экспорт в Азербайджан продолжит расти и достигнет отметки в 600 млн евро.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела интернационализации Итальянского союза торгово-промышленных палат (Unioncamere) Пьетро Инфанте на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

П. Инфанте отметил, что Италия и Азербайджан, благодаря своему географическому положению, играют центральную роль в новых торговых маршрутах между Европой и Средиземноморьем, Ближним Востоком и Азией.

"Кавказ становится все более значимым регионом для Европы. Это подтверждается стратегией Южного Кавказа и экономическим сотрудничеством в рамках "Восточного партнерства", важность которого возросла, в том числе в вопросах энергетической диверсификации и создания новых транспортных коридоров, таких как Средний коридор", - сказал он.

Глава отдела подчеркнул, что Италию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и прочные двусторонние отношения.

"Италия и в 2026 году остается основным рынком сбыта для азербайджанского экспорта. При этом итальянский экспорт в Азербайджан, сейчас около 500 млн евро, также демонстрирует постоянный рост. В настоящее время Unioncamere разрабатывает инструменты для поддержки бизнеса. Также хотелось подтвердить нашу готовность организовывать бизнес-миссии и встречи в формате B2B в Азербайджане", - подчеркнул П. Инфанте.