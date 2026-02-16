Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 16:03
    В период 2026-2029 гг. итальянский экспорт в Азербайджан продолжит расти и достигнет отметки в 600 млн евро.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела интернационализации Итальянского союза торгово-промышленных палат (Unioncamere) Пьетро Инфанте на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

    П. Инфанте отметил, что Италия и Азербайджан, благодаря своему географическому положению, играют центральную роль в новых торговых маршрутах между Европой и Средиземноморьем, Ближним Востоком и Азией.

    "Кавказ становится все более значимым регионом для Европы. Это подтверждается стратегией Южного Кавказа и экономическим сотрудничеством в рамках "Восточного партнерства", важность которого возросла, в том числе в вопросах энергетической диверсификации и создания новых транспортных коридоров, таких как Средний коридор", - сказал он.

    Глава отдела подчеркнул, что Италию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и прочные двусторонние отношения.

    "Италия и в 2026 году остается основным рынком сбыта для азербайджанского экспорта. При этом итальянский экспорт в Азербайджан, сейчас около 500 млн евро, также демонстрирует постоянный рост. В настоящее время Unioncamere разрабатывает инструменты для поддержки бизнеса. Также хотелось подтвердить нашу готовность организовывать бизнес-миссии и встречи в формате B2B в Азербайджане", - подчеркнул П. Инфанте.

