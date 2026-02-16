Türkiyədə kömür mədənində uçqun olub, 3 nəfər dağıntılar altında qalıb
Region
- 16 fevral, 2026
- 16:30
Türkiyənin Zonquldaq vilayətinin Kilimli rayonuna bağlı Gelik qəsəbəsində kömür mədənində uçqun baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə nəticəsində mədəndəki 3 işçi dağıntılar altında qalıb.
Əraziyə xilasetmə qrupları, Təcili Tibbi Yardım və jandarma qüvvələri cəlb olunub.
Son xəbərlər
16:44
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
16:44
Pyetro İnfante: "İtaliyanın Azərbaycana ixracı 2030-cu ilə qədər 600 milyon avroya çatacaq"Biznes
16:41
Cəlilabadda 52 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİBHadisə
16:37
İtaliya Azərbaycanın öz bazarında mövcudluğunu genişləndirməsini dəstəkləyəcəkBiznes
16:36
Rəy
Rusiya XİN-in Azərbaycan səfirliyi ilə bağlı həyadan uzaq açıqlaması – Moskvanın inanılmayan "göz yaşları" - ŞƏRHAnalitika
16:30
Türkiyədə kömür mədənində uçqun olub, 3 nəfər dağıntılar altında qalıbRegion
16:29
Bakı Limanının keçmiş rəhbərinə yeni vəzifə verilib - EKSKLÜZİVBiznes
16:24
Münxenin yeni reallıqları – İlham Əliyev regionun lideri kimi - ŞƏRHAnalitika
16:22