    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.01.2026)

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:04
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,27

    1,37

    8,42

    Neft WTI (dollar/barel)

    64,08

    1,32

    6,66

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 571,60

    299,20

    1 230,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 015,60

    12,19

    952,31

    S&P 500

    6 978,03

    - 0,57

    132,53

    Nasdaq

    23 857,45

    40,35

    615,46

    Nikkei

    53 333,58

    0,04

    2 994,10

    Dax

    24 822,79

    - 71,65

    332,38

    FTSE 100

    10 154,43

    - 53,37

    223,05

    CAC 40 INDEX

    8 066,68

    - 86,14

    - 82,82

    Shanghai Composite

    4 152,02

    12,12

    183,18

    Bist 100

    13 407,44

    300,45

    2 145,92

    RTS

    1 151,60

    7,02

    37,47

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1985

    - 0,0013

    0,0240

    USD/GBP

    1,3832

    0,0034

    0,0359

    JPY/USD

    153,0600

    0,4200

    - 3,3900

    RUB/USD

    76,5500

    0,3000

    - 2,2000

    TRY/USD

    43,4190

    0,0068

    0,4628

    CNY/USD

    6,9474

    0,0017

    - 0,0416
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (29.01.2026)

