Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2026)
Финансы
- 29 января, 2026
- 09:10
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
69,27
|
1,37
|
8,42
|
WTI (долл/барр)
|
64,08
|
1,32
|
6,66
|
Золото (долл/унция)
|
5 571,60
|
299,20
|
1 230,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 015,60
|
12,19
|
952,31
|
S&P 500
|
6 978,03
|
- 0,57
|
132,53
|
Nasdaq
|
23 857,45
|
40,35
|
615,46
|
Nikkei
|
53 333,58
|
0,04
|
2 994,10
|
Dax
|
24 822,79
|
- 71,65
|
332,38
|
FTSE 100
|
10 154,43
|
- 53,37
|
223,05
|
CAC 40 INDEX
|
8 066,68
|
- 86,14
|
- 82,82
|
Shanghai Composite
|
4 152,02
|
12,12
|
183,18
|
Bist 100
|
13 407,44
|
300,45
|
2 145,92
|
RTS
|
1 151,60
|
7,02
|
37,47
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1985
|
- 0,0013
|
0,0240
|
USD/GBP
|
1,3832
|
0,0034
|
0,0359
|
JPY/USD
|
153,0600
|
0,4200
|
- 3,3900
|
RUB/USD
|
76,5500
|
0,3000
|
- 2,2000
|
TRY/USD
|
43,4190
|
0,0068
|
0,4628
|
CNY/USD
|
6,9474
|
0,0017
|
- 0,0416
