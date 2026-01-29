Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2026)

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    69,27

    1,37

    8,42

    WTI (долл/барр)

    64,08

    1,32

    6,66

    Золото (долл/унция)

    5 571,60

    299,20

    1 230,50

    Индексы

    Dow-Jones

    49 015,60

    12,19

    952,31

    S&P 500

    6 978,03

    - 0,57

    132,53

    Nasdaq

    23 857,45

    40,35

    615,46

    Nikkei

    53 333,58

    0,04

    2 994,10

    Dax

    24 822,79

    - 71,65

    332,38

    FTSE 100

    10 154,43

    - 53,37

    223,05

    CAC 40 INDEX

    8 066,68

    - 86,14

    - 82,82

    Shanghai Composite

    4 152,02

    12,12

    183,18

    Bist 100

    13 407,44

    300,45

    2 145,92

    RTS

    1 151,60

    7,02

    37,47

    Валюта

    USD/EUR

    1,1985

    - 0,0013

    0,0240

    USD/GBP

    1,3832

    0,0034

    0,0359

    JPY/USD

    153,0600

    0,4200

    - 3,3900

    RUB/USD

    76,5500

    0,3000

    - 2,2000

    TRY/USD

    43,4190

    0,0068

    0,4628

    CNY/USD

    6,9474

    0,0017

    - 0,0416
    10:31

    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    10:27

    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    10:19

    В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения суда

    Милли Меджлис
    10:17

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    10:10

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

    Финансы
    10:09

    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

    Финансы
    09:50

    С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

    Энергетика
    09:44

    В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьми

    Другие страны
    09:43

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
