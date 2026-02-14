Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО
- 14 февраля, 2026
- 19:37
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 февраля встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.
Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением был отмечен состоявшийся в прошлом году визит Кайи Каллас в Азербайджан и ее встреча с главой нашего государства.
Было отмечено, что Европейский Союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.
Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Европейским Союзом и нашей страной в энергетической сфере, этом контексте затронут весомый вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.
Подчеркивалось наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 февраля встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.