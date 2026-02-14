Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 19:37
    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 февраля встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением был отмечен состоявшийся в прошлом году визит Кайи Каллас в Азербайджан и ее встреча с главой нашего государства.

    Было отмечено, что Европейский Союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

    Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Европейским Союзом и нашей страной в энергетической сфере, этом контексте затронут весомый вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

    Подчеркивалось наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    İlham Əliyev Münxendə Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşüb - YENİLƏNİB
    Фото
    President Ilham Aliyev met with the European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy in Munich - UPDATED
