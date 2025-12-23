Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с ливанским коллегой Джозефом Ауном.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данная информация была размещена на странице Администрации президента Турции в соцсети X.
В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать стабильность и суверенитет Ливана и готова участвовать в международных механизмах, поддерживающих безопасность этой страны.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара также продолжит оказывать поддержку развитию Сирии на пути к стабильности в регионе.
