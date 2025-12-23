Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 20:41
    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с ливанским коллегой Джозефом Ауном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данная информация была размещена на странице Администрации президента Турции в соцсети X.

    В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать стабильность и суверенитет Ливана и готова участвовать в международных механизмах, поддерживающих безопасность этой страны.

    Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара также продолжит оказывать поддержку развитию Сирии на пути к стабильности в регионе.

    Турция Ливан Эрдоган Джозеф Аун
    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Последние новости

    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    20:47

    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    Другие страны
    20:47
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Внешняя политика
    20:41

    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    20:34

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана подводит спортивные итоги 2025 года - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:23
    Фото

    Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

    Индивидуальные
    20:16

    Омер Болат: Наша цель - полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей