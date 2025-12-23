İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 20:15
    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan livanlı həmkarı Cozef Aunla telefon danışığı aparıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası "X" sosial şəbəsindəki səhifəsində məlumat paylaşıb.

    Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib.

    Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə daim Livanın sabitliyini və suverenliyini müdafiə edir. O qeyd edib ki, Türkiyə Livanın təhlükəsizliyini dəstəkləyən beynəlxalq mexanizmlərdə iştirak etməyə hər zaman hazırdır.

    Türkiyə lideri vurğulayıb ki, ölkəsi Suriyadakı böyük dəyişikliyin bölgənin sabitliyinə töhfə verməsi üçün dəstəyini davam etdirəcək.

