"Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıb
Futbol
- 07 fevral, 2026
- 10:33
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu heyətinə yeni qapıçı cəlb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İstanbul təmsilçisi İtaliyanın "Roma" komandasına məxsus olan Devis Vaskesi cari mövsümün sonunadək icarəyə götürüb.
"Beşiktaş" 27 yaşlı kolumbiyalı futbolçunu almaq hüququna da malikdir.
Qeyd edək ki, Devis Vaskes 2025-ci ilin yayında "Roma"ya keçib.
Son xəbərlər
10:33
"Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıbFutbol
10:26
Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşibİnfrastruktur
10:24
Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulubHadisə
10:17
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıbBiznes
10:14
Foto
Video
Füzulidə qanunsuz tikili sökülübHadisə
10:11
Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:01
İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaqKomanda
09:55
Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənibEnergetika
09:47