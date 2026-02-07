Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib
Hadisə
- 07 fevral, 2026
- 19:19
Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Əliyev Vüsal Cəmal oğlu və həyat yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü Əliyeva Natəvan Əmin qızı, həmçinin 2022 və 2025-ci il təvəllüdlü övladları dəm qazından zəhərlənib.
Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar.
Son xəbərlər
19:45
Deputat: Məktəblərdə etik ünsiyyət qaydalarının daha sərt şəkildə qorunması vacibdirElm və təhsil
19:36
Hindistanın şimalında avtobus qəzasında altı nəfər ölübDigər ölkələr
19:27
Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilibRegion
19:19
Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənibHadisə
19:14
"Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıbFutbol
19:06
"Bloomberg": Aİ müdafiəyə əlavə vəsait ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:00
İranın qərbində PJAK qruplaşmasının 11 üzvü saxlanılıbRegion
18:44
Zelenski: Bu müharibəni bitirməli olan məhz RusiyadırDigər ölkələr
18:39