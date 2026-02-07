İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 19:19
    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Əliyev Vüsal Cəmal oğlu və həyat yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü Əliyeva Natəvan Əmin qızı, həmçinin 2022 və 2025-ci il təvəllüdlü övladları dəm qazından zəhərlənib.

    Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Sumqayıt dəm qazı Zəhərlənmə
