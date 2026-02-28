Oman ABŞ-ni İranla münaqişəyə cəlb olunmamağa çağırıb
Region
- 28 fevral, 2026
- 16:38
Omanın xarici işlər naziri Bədr Əl-Busaidi regionda vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda danışıqlar prosesinin pozulduğunu bəyan edib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.
Bu barədə "Report" "Iran International" telekanalının saytına istinadən xəbər verir.
Əl-Busaidi aktiv və ciddi danışıqların pozulmasından narahatlığını bildirib, ABŞ-ni İranla münaqişəyə daha da cəlb olunmamağa çağırıb.
Nazir vurğulayıb ki, gərginliyin daha da artması qlobal təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsinə kömək etməyəcək.
