    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 16:38
    Oman ABŞ-ni İranla münaqişəyə cəlb olunmamağa çağırıb

    Omanın xarici işlər naziri Bədr Əl-Busaidi regionda vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda danışıqlar prosesinin pozulduğunu bəyan edib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.

    Bu barədə "Report" "Iran International" telekanalının saytına istinadən xəbər verir.

    Əl-Busaidi aktiv və ciddi danışıqların pozulmasından narahatlığını bildirib, ABŞ-ni İranla münaqişəyə daha da cəlb olunmamağa çağırıb.

    Nazir vurğulayıb ki, gərginliyin daha da artması qlobal təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsinə kömək etməyəcək.

    Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном
    Oman says negotiations undermined, calls for restraint as conflict escalates

