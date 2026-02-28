Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном
- 28 февраля, 2026
- 16:27
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил о срыве переговорного процесса на фоне обострения ситуации в регионе и призвал стороны к сдержанности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала Iran International.
Аль-Бусаиди подчеркнул, что встревожен срывом активных и серьезных переговоров, при этом призвав США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что дальнейшая эскалация не будет способствовать укреплению глобальной безопасности и мира.
