    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 16:27
    Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил о срыве переговорного процесса на фоне обострения ситуации в регионе и призвал стороны к сдержанности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала Iran International.

    Аль-Бусаиди подчеркнул, что встревожен срывом активных и серьезных переговоров, при этом призвав США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном.

    Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что дальнейшая эскалация не будет способствовать укреплению глобальной безопасности и мира.

