Oman says negotiations undermined, calls for restraint as conflict escalates
Region
- 28 February, 2026
- 16:43
Oman's Foreign Minister Badr Albusaidi said on Saturday he was "dismayed" that US-Iran negotiations had been undermined, Report informs via Iran International.
The foreign minister urged the United States not to deepen its involvement in the conflict, warning that global peace would not be served by further escalation.
Latest News
17:37
Peskov: Putin holds Security Council meeting over Iran situationRegion
17:35
Türkiye's FM holds phone calls with regional counterpartsRegion
17:32
Four killed in Syria after debris from Iranian missile strikes residential buildingOther countries
17:16
Iranian and Russian foreign ministers hold phone talks amid Israeli-US strikesRegion
17:15
Macron calls for UN Security Council meeting on Iran conflictOther countries
17:12
Araghchi: War on Iran illegitimateRegion
16:57
UN urges all parties in Middle East conflict to exercise restraintOther countries
16:43
Oman says negotiations undermined, calls for restraint as conflict escalatesRegion
16:42