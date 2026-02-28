Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process
    Oman says negotiations undermined, calls for restraint as conflict escalates

    • 28 February, 2026
    Oman says negotiations undermined, calls for restraint as conflict escalates

    Oman's Foreign Minister Badr Albusaidi said on Saturday he was "dismayed" that US-Iran negotiations had been undermined, Report informs via Iran International.

    The foreign minister urged the United States not to deepen its involvement in the conflict, warning that global peace would not be served by further escalation.

    Oman ABŞ-ni İranla münaqişəyə cəlb olunmamağa çağırıb
    Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном

