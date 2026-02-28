İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fidan İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə danışıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 16:36
    Fidan İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə danışıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bu gün İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Suriya, Misir və İndoneziyanın xarici işlər nazirləri ilə telefon danışıqları aparıb.

    "Report"un yerli bürosunun Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mənbələrinə istinadən verilən məlumata görə, danışıqlar regiondakı mövcud inkişaflara yönəlib və hücumlara son qoymaq üçün atıla biləcək addımlar qiymətləndirilib.

    Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран
    Türkiye's FM holds phone calls with regional counterparts

