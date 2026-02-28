Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 17:02
    Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран

    Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в течение дня провел серию телефонных переговоров с министрами иностранных дел Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Сирии, Египта и Индонезии.

    Как сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции, основной темой переговоров стала актуальная ситуация, складывающаяся в регионе.

    Помимо этого, стороны обсудили потенциальные меры, направленные на прекращение вооруженного противостояния.

