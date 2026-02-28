Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 17:02
Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в течение дня провел серию телефонных переговоров с министрами иностранных дел Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Сирии, Египта и Индонезии.
Как сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции, основной темой переговоров стала актуальная ситуация, складывающаяся в регионе.
Помимо этого, стороны обсудили потенциальные меры, направленные на прекращение вооруженного противостояния.
Последние новости
17:05
Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствияВ регионе
17:02
Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных странВ регионе
16:51
ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"Другие страны
16:48
Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеровДругие страны
16:38
КСИР заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:27
Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с ИраномВ регионе
16:23
Видео
В Иране число погибших в школе из-за авиаударов превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
16:21
Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и ИзраиляВ регионе
16:07