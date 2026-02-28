İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Vensan Abubakar dubl edib, "Neftçi" Şamaxıda qalib gələ bilməyib

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 16:27
    Vensan Abubakar dubl edib, Neftçi Şamaxıda qalib gələ bilməyib

    Misli Premyer Liqasında XXII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Neftçi" "Şamaxı"nın qonağı olub.

    Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 2:2.

    "Ağ-qaralar"ın qollarını 60 və 90+1-ci dəqiqədə Vensan Abubakar vurub. Meydan sahiblərində 75-ci dəqiqədə Sezar Enrike, 90+8-ci dəqiqədə isə penaltidən Karim Rossi fərqlənib.

    Xallarının sayını 31-ə çatdıran "Neftçi" 6-cı pillədə qərarlaşıb. "Şamaxı" 26 xalla 8-ci yerdədir.

    Günün ikinci matçında "Qəbələ" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.

    Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib.

