Vensan Abubakar dubl edib, "Neftçi" Şamaxıda qalib gələ bilməyib
Futbol
- 28 fevral, 2026
- 16:27
Misli Premyer Liqasında XXII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Neftçi" "Şamaxı"nın qonağı olub.
Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 2:2.
"Ağ-qaralar"ın qollarını 60 və 90+1-ci dəqiqədə Vensan Abubakar vurub. Meydan sahiblərində 75-ci dəqiqədə Sezar Enrike, 90+8-ci dəqiqədə isə penaltidən Karim Rossi fərqlənib.
Xallarının sayını 31-ə çatdıran "Neftçi" 6-cı pillədə qərarlaşıb. "Şamaxı" 26 xalla 8-ci yerdədir.
Günün ikinci matçında "Qəbələ" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib.
