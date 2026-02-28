İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əraqçi Lavrova İranın ABŞ və İsrailə qarşı cavab tədbirləri barədə məlumat verib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 16:39
    Əraqçi Lavrova İranın ABŞ və İsrailə qarşı cavab tədbirləri barədə məlumat verib

    İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə Rusiyanın XİN başçısı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub.

    Bu barədə "Report" Rusiya XİN-in məlumatına istinadən xəbər verir.

    Nazirlikdə qeyd ediblər ki, telefon danışığı İran tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

    Danışıqlar zamanı iranlı nazir ABŞ və İsrailin zərbələrinə cavab olaraq ölkə rəhbərliyinin gördüyü tədbirlər barədə məlumat verib. O, həmçinin təcili qaydada BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    Lavrov ABŞ və İsrailin İrana qarşı hücumlarını pisləyərək, bunun beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına zidd olduğunu, regional və qlobal sabitlik və təhlükəsizlik üçün ağır nəticələrini nəzərə almadığını vurğulayıb.

    O, Rusiyanın, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq hüquqa, qarşılıqlı hörmətə və maraqlar balansına əsaslanan sülh yolu ilə həllin axtarışına kömək etməyə hazır olduğunu qeyd edib.

    Abbas Əraqçi İrana hərbi zərbələr Sergey Lavrov
    Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля
    Iranian and Russian foreign ministers hold phone talks amid Israeli-US strikes

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    17:39

    Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    17:36

    Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:34

    Küveyt ABŞ-nin Əli əl-Salim aviabazasına atılan raketləri zərərsizləşdirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:28

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:19
    Foto

    "Mediada Azərbaycan dili" mövzusunda təlimlərin növbəti mərhələsi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    17:16

    Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaq

    Region
    17:14

    Türkiyə İrana qarşı hücumlara dəstək verdiyi barədə iddiaları təkzib edib

    Region
    17:06

    Ayxan Abbasov: "Neftçi" ilə oyunda bir xala layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti