    Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 16:21
    Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля

    Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел России.

    В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров иранский министр проинформировал о мерах, предпринимаемых руководством ИРИ в ответ на удары США и Израиля. Он также сообщил о намерении в срочном порядке инициировать заседание Совета Безопасности ООН.

    Министр Лавров, в свою очередь, осудил вооруженные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что они противоречат принципам и нормам международного права и игнорируют серьезные последствия для региональной и глобальной стабильности и безопасности.

    Глава МИД также отметил готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Əraqçi Lavrova İranın ABŞ və İsrailə qarşı cavab tədbirləri barədə məlumat verib

