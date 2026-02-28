Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

В ходе переговоров иранский министр проинформировал о мерах, предпринимаемых руководством ИРИ в ответ на удары США и Израиля. Он также сообщил о намерении в срочном порядке инициировать заседание Совета Безопасности ООН.

Министр Лавров, в свою очередь, осудил вооруженные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что они противоречат принципам и нормам международного права и игнорируют серьезные последствия для региональной и глобальной стабильности и безопасности.

Глава МИД также отметил готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.