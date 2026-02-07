Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 19:24
    В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    В 13-м микрорайоне Сумгайыта четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

    Как сообщает местное бюро Report, отравившимися оказались Алиев Вюсал Джамал оглу (1991 г.р.), его супруга Алиева Натаван Амин гызы (2001), а также их малолетние дети (2022 и 2025 г.р.).

    Пострадавшие доставлены в больницу, информации об их состоянии нет.

