В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газом

В 13-м микрорайоне Сумгайыта четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает местное бюро Report, отравившимися оказались Алиев Вюсал Джамал оглу (1991 г.р.), его супруга Алиева Натаван Амин гызы (2001), а также их малолетние дети (2022 и 2025 г.р.).

Пострадавшие доставлены в больницу, информации об их состоянии нет.