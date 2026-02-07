В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газом
Происшествия
- 07 февраля, 2026
- 19:24
В 13-м микрорайоне Сумгайыта четыре члена одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, отравившимися оказались Алиев Вюсал Джамал оглу (1991 г.р.), его супруга Алиева Натаван Амин гызы (2001), а также их малолетние дети (2022 и 2025 г.р.).
Пострадавшие доставлены в больницу, информации об их состоянии нет.
