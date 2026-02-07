İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vitse-spiker: Slovakiya sabitliyin pozulması təhdidlərinin öhdəsindən gəldi

    • 07 fevral, 2026
    • 11:10
    Vitse-spiker: Slovakiya sabitliyin pozulması təhdidlərinin öhdəsindən gəldi

    Slovakiya sabitliyin pozulması təhdidlərinin öhdəsindən gəldi, hazırda ölkədə vəziyyət sabitdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Slovakiya parlamentinin vitse-spikeri Tibor Qaşpar TASS-a müsahibəsində bildirib.

    "Hazırda Slovakiyada vəziyyət sabitdir. Güc və kəşfiyyat strukturları ölkədə xaricdən idarə olunan sistematik və sübut olunmuş qeyri-sabitləşdirmə cəhdləri qeydə almayıb, baxmayaraq ki, digər ölkələr kimi Slovakiya da dezinformasiya və hibrid təhdidlərlə üzləşir", - o, ölkədə ötənilki etirazları şərh edərkən bildirib.

    Vitse-spikerin sözlərinə görə, etirazlar vətəndaşların öz fikirlərini ifadə etmək hüququnun təzahürü olub.

    "Hökumət ictimai dialoqun və demokratik təsisatlara hörmət edilməsinin zəruriliyini vurğulayır", - o izah edib.

    Slovakiya Tibor Qaşpar Hibrid təhlükə
