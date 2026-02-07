Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 10:56
Словакия справилась с угрозами дестабилизации, сейчас обстановка в стране спокойная.
Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"В настоящее время ситуация в Словакии является стабильной. Силовые и разведывательные структуры не зафиксировали систематических и доказанных попыток управляемой дестабилизации государства из-за рубежа, хотя Словакия - как и другие страны - сталкивается с дезинформацией и гибридными угрозами", - сказал он, комментируя прошлогодние протесты в стране.
По его словам, протесты были проявлением демократического права граждан на выражение своего мнения.
"Правительство подчеркивает необходимость общественного диалога и уважения демократических институтов", - пояснил он.
