Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

Словакия справилась с угрозами дестабилизации, сейчас обстановка в стране спокойная.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"В настоящее время ситуация в Словакии является стабильной. Силовые и разведывательные структуры не зафиксировали систематических и доказанных попыток управляемой дестабилизации государства из-за рубежа, хотя Словакия - как и другие страны - сталкивается с дезинформацией и гибридными угрозами", - сказал он, комментируя прошлогодние протесты в стране.

По его словам, протесты были проявлением демократического права граждан на выражение своего мнения.

"Правительство подчеркивает необходимость общественного диалога и уважения демократических институтов", - пояснил он.