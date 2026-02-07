Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 10:56
    Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

    Словакия справилась с угрозами дестабилизации, сейчас обстановка в стране спокойная.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    "В настоящее время ситуация в Словакии является стабильной. Силовые и разведывательные структуры не зафиксировали систематических и доказанных попыток управляемой дестабилизации государства из-за рубежа, хотя Словакия - как и другие страны - сталкивается с дезинформацией и гибридными угрозами", - сказал он, комментируя прошлогодние протесты в стране.

    По его словам, протесты были проявлением демократического права граждан на выражение своего мнения.

    "Правительство подчеркивает необходимость общественного диалога и уважения демократических институтов", - пояснил он.

    Словакия протесты Тибор Гашпар вице-спикер
    Vitse-spiker: Slovakiya sabitliyin pozulması təhdidlərinin öhdəsindən gəldi
    Ты - Король

    Последние новости

    12:20

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в Исламабаде

    Внешняя политика
    12:11

    ANAMA выбирает аудитора

    Финансы
    11:52

    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Религия
    11:47

    Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойнов

    Это интересно
    11:36
    Видео

    В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле

    Происшествия
    11:27

    На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек

    Другие страны
    11:23
    Фото

    Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius

    Наука и образование
    11:12

    В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

    В регионе
    11:02

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

    Энергетика
    Лента новостей