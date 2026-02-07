İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    II GİNius intellektual yarışının açılış mərasimi olub

    Elm və təhsil
    07 fevral, 2026
    11:07
    II GİNius intellektual yarışının açılış mərasimi olub

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş dövlət qurumlarının gənc əməkdaşları arasında II GİNius intellektual yarışının açılış mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, mərasimdə çıxış edən Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Ramil Cabbarov yarış haqqında, onun ənənə alması haqqında iştirakçıları məlumatlandırıb.

    O, yarışın böyük final mərhələsinin may ayında baş tutacağını vurğulayıb.

    Daha sonra yarışa start verilib.

    Bildirilib ki, yeddi turdan ibarət yarışmada hər komandanın tərkibində beş iştirakçı olur. Yarış hər birində 20 komanda olmaqla iki turda keçirilir. Hər turda ən çox xal toplayan 10 komanda yarımfinalda iştirak hüququ qazanacaq.

    Yarımfinalda isə ən yaxşı nəticə göstərənlər finalda mübarizə aparmaq imkanı əldə edəcəklər.

    Heydər Əliyev Gənclər və İdman Nazirliyi yarışma
    Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius
    Opening сeremony held for 2nd GİNius intellectual contest in Azerbaijan

