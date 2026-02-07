Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius

В Азербайджане состоялась церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius, посвященного памяти национального лидера Гейдара Алиева, среди молодых сотрудников государственных органов.

Как сообщает Report, на мероприятии руководитель отдела работы с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров рассказал участникам о конкурсе, подчеркнув, что его финальный этап пройдет в мае.

После этого был дан старт соревнованию.

Конкурс состоит из семи туров, в каждой команде - пять участников. Каждое соревнование проводится в два тура по 20 команд в каждом. По итогам каждого тура 10 команд с наибольшим количеством баллов получат право участия в полуфинале.