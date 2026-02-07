Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Наука и образование
    • 07 февраля, 2026
    • 11:23
    В Азербайджане состоялась церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius, посвященного памяти национального лидера Гейдара Алиева, среди молодых сотрудников государственных органов.

    Как сообщает Report, на мероприятии руководитель отдела работы с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров рассказал участникам о конкурсе, подчеркнув, что его финальный этап пройдет в мае.

    После этого был дан старт соревнованию.

    Конкурс состоит из семи туров, в каждой команде - пять участников. Каждое соревнование проводится в два тура по 20 команд в каждом. По итогам каждого тура 10 команд с наибольшим количеством баллов получат право участия в полуфинале.

    GİNius интеллектуальное соревнование Министерство молодежи и спорта Рамиль Джаббаров
    Фото
    II GİNius intellektual yarışının açılış mərasimi olub
    Фото
    Opening сeremony held for 2nd GİNius intellectual contest in Azerbaijan
