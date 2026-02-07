Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius
Наука и образование
- 07 февраля, 2026
- 11:23
В Азербайджане состоялась церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius, посвященного памяти национального лидера Гейдара Алиева, среди молодых сотрудников государственных органов.
Как сообщает Report, на мероприятии руководитель отдела работы с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров рассказал участникам о конкурсе, подчеркнув, что его финальный этап пройдет в мае.
После этого был дан старт соревнованию.
Конкурс состоит из семи туров, в каждой команде - пять участников. Каждое соревнование проводится в два тура по 20 команд в каждом. По итогам каждого тура 10 команд с наибольшим количеством баллов получат право участия в полуфинале.
Последние новости
12:20
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в ИсламабадеВнешняя политика
12:11
ANAMA выбирает аудитораФинансы
11:52
Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в ВатиканРелигия
11:47
Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойновЭто интересно
11:36
Видео
В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговлеПроисшествия
11:27
На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человекДругие страны
11:23
Фото
Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNiusНаука и образование
11:12
В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничествоВ регионе
11:02