Rusiyada 6 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 11 fevral, 2026
- 12:52
Seysmoloqlar Xabarovsk diyarının şimal sahilləri yaxınlığında Oxot dənizində 6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alıblar.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialının "Yujno-Saxalinsk" seysmik stansiyasından bildirilib.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar Saxalin vaxtı ilə saat 17:29-da (Moskva vaxtı ilə 09:29-da) 30 km dərinlikdə Oxotsk qəsəbəsindən 229 km cənub-şərqdə və Maqadandan 300 km cənub-qərbdə yerləşib.
