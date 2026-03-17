İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırır

    Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırır

    Slovakiyanın SEPS sistem operatoru "Ukrenergo"ya qəza enerji təchizatının dayandırılması ilə bağlı rəsmi bildiriş göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq məlumat Ukrayna şirkətinin teleqram kanalında dərc edilib.

    "Ukrenerqo" Slovakiya SEPS-dən qarşılıqlı təcili yardım göstərilməsi haqqında müqavilənin birtərəfli şəkildə ləğvi ilə bağlı rəsmi məktub alıb. Müqavilə şərtlərinin son ləğvi bu ilin may ayında baş tutacaq", - məlumatda deyilir.

    "Ukrenerqo"nun məlumatına görə, Ukrayna istehlakçıları üçün heç bir dəyişiklik olmayacaq: "Slovakiyadan qəzai yardımı nadir hallarda və çox məhdud miqdarda istifadə olunub. Sonuncu belə hal bu ilin yanvar ayında qeydə alınıb. "Qarşılıqlı təcili yardım göstərilməsi" haqqında sazişin ləğvi kommersiya mübadilələrinə təsir göstərmir. Slovakiyadan Ukraynaya elektrik enerjisi idxalı məhdudiyyətlər olmadan həyata keçirilib və davam edir".

    Daha əvvəl Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Ukraynanı Rusiyanın zərbələri nəticəsində zədələnmiş "Drujba" boru kəməri ilə neft nəqlinin bərpasını süni şəkildə gecikdirməkdə təqsirləndirib.

    enerji təchizatı
    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине
    Slovakia announces termination of emergency energy aid agreement with Ukraine

    Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırır

