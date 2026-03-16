    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 23:28
    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

    Словацкий системный оператор SEPS направил "Укрэнерго" официальное уведомление о прекращении аварийных поставок электроэнергии.Ава

    Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале украинской компании.

    ""Укрэнерго" получила от словацкой SEPS официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года", - говорится в сообщении.

    По утверждению "Укрэнерго" никаких изменений для украинских потребителей не произойдет: "Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе этого года. Прекращение действия Договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен. Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений".

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинял Украину в искусственном затягивании возобновления прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден в результате российских ударов.

    Аварийные поставки электроэнергии Словацкий системный оператор SEPS
    Slovakia announces termination of emergency energy aid agreement with Ukraine
    Ты - Король

