Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

Словацкий системный оператор SEPS направил "Укрэнерго" официальное уведомление о прекращении аварийных поставок электроэнергии.Ава

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале украинской компании.

""Укрэнерго" получила от словацкой SEPS официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года", - говорится в сообщении.

По утверждению "Укрэнерго" никаких изменений для украинских потребителей не произойдет: "Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе этого года. Прекращение действия Договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен. Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинял Украину в искусственном затягивании возобновления прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден в результате российских ударов.