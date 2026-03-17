ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olub
Region
- 17 mart, 2026
- 02:56
ABŞ və İsrailin İranın mərkəzi ərazilərindəki Ərak şəhər ətrafına endirdiyi zərbələr nəticəsində azı dörd nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fars" agentliyi xəbər yayıb.
Agentlik bildirib ki, zərbə Mərkəzi vilayətinin Əmrabad kəndində yaşayış binasına endirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.
03:13
Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırırDigər ölkələr
02:56
ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olubRegion
02:41
Gürcüstanda "Kəşfiyyat orqanı haqqında" Qanuna dəyişikliklər hazırlanırRegion
02:13
Foto
ABŞ-də azərbaycanlı icması Novruz bayramını qeyd edibXarici siyasət
02:05
İrakli Kobaxidze: Gürcüstan daim təxribatlara qarşı müdafiə rejimindədirRegion
01:57
Tramp İranın ABŞ ilə razılığa gəlməyə çalışdığını bildiribDigər ölkələr
01:47
Zelenski: Rusiya Ordusunun iri miqyaslı hücum əməliyyatının qarşısını aldıqDigər ölkələr
01:38
Tramp: Hörmüz boğazının minalanması İran üçün intihar olardıDigər ölkələr
01:11