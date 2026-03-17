    ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olub

    Region
    • 17 mart, 2026
    • 02:56
    ABŞ və İsrailin İranın mərkəzi ərazilərindəki Ərak şəhər ətrafına endirdiyi zərbələr nəticəsində azı dörd nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fars" agentliyi xəbər yayıb.

    Agentlik bildirib ki, zərbə Mərkəzi vilayətinin Əmrabad kəndində yaşayış binasına endirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    При ударах США и Израиля по центру Ирана погибли четыре человека

    Son xəbərlər

    03:13

    Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırır

    Digər ölkələr
    02:56

    ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olub

    Region
    02:41

    Gürcüstanda "Kəşfiyyat orqanı haqqında" Qanuna dəyişikliklər hazırlanır

    Region
    02:13
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icması Novruz bayramını qeyd edib

    Xarici siyasət
    02:05

    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan daim təxribatlara qarşı müdafiə rejimindədir

    Region
    01:57

    Tramp İranın ABŞ ilə razılığa gəlməyə çalışdığını bildirib

    Digər ölkələr
    01:47

    Zelenski: Rusiya Ordusunun iri miqyaslı hücum əməliyyatının qarşısını aldıq

    Digər ölkələr
    01:38

    Tramp: Hörmüz boğazının minalanması İran üçün intihar olardı

    Digər ölkələr
    01:11

    KİV: Abbas Əraqçi və Stiven Vitkoff birbaşa əlaqəni bərpa ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti