Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 11:44
    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6 в Охотском море у побережья на севере Хабаровского края.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Толчки произошли в 17:29 по сахалинскому времени (09:29 мск) на глубине 30 км в 229 км юго-восточнее поселка Охотска и 300 км юго-западнее Магадана.

    Хабаровский край землетрясение Охотское море Россия
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей