У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 11:44
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6 в Охотском море у побережья на севере Хабаровского края.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Толчки произошли в 17:29 по сахалинскому времени (09:29 мск) на глубине 30 км в 229 км юго-восточнее поселка Охотска и 300 км юго-западнее Магадана.
