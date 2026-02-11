У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6 в Охотском море у побережья на севере Хабаровского края.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки произошли в 17:29 по сахалинскому времени (09:29 мск) на глубине 30 км в 229 км юго-восточнее поселка Охотска и 300 км юго-западнее Магадана.