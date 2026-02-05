Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорий

Украина не может пойти на уступки своих территорий и не будет этого делать.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, это же касается Запорожской атомной станции.

"Запорожская атомная станция - важный стратегический объект. В то же время у нас сейчас уничтожено много в энергетической сфере, много генерирующих мощностей. Она важна для восстановления нашей экономики. Россия не демонстрирует никакой доброй воли к остановке по линии соприкосновения, как предлагал в марте президент США Трамп", - отметил он.

Корниенко подчеркнул, что в переговорах у Украины есть единая позиция, которую реализует переговорная группа: "Переговоры - это, конечно, сложный вопрос. С точки зрения завершения войны на условиях Российской Федерации - непростой. Мы готовы получить гарантии безопасности, поддерживать их, признавать наши обязательства".

Руководитель правящей партии добавил, что при подписании мирного договора без гарантов безопасности Украина будет считаться сдавшейся России:

"Потому что без гарантов безопасности Украина станет несостоявшимся государством, и это будет еще большей победой России. Поэтому здесь очень важно, чтобы вместе со всей коалицией союзников, и Соединенные Штаты тоже, оказывали правильное давление на Россию. Мы продолжим военное сопротивление. Европа должна оказать экономическое давление, поддержать нас и привести Россию к условиям, при которых она согласится на справедливые условия этого мира".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.