    РФ и Украина обменялись военнопленными

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 15:47
    Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

    ОАЭ и США выступили в качестве посредников.

    Ранее сегодня спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о том, что РФ и Украина на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене 314 военнопленными.

    обмен пленными Стив Уиткофф российско-украинская война Абу-Даби
    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib
    Лента новостей