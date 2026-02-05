РФ и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

ОАЭ и США выступили в качестве посредников.

Ранее сегодня спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о том, что РФ и Украина на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене 314 военнопленными.