Марта Кос: ЕС выделяет 140 млн евро Армении на реформы

Армения и Европейский союз подписали соглашение о финансировании на 2025-2027гг в рамках программы ЕС "Устойчивость и рост", предусматривающее выделение Еревану 140 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

По ее словам, данные средства будут содействовать осуществлению реформ, необходимых для либерализации визового режима.

Она подчеркнула, что Армения является надежным партнером ЕС на Южном Кавказе, подчеркнув растущую важность региона на фоне геополитической напряженности.

Кос также затронула тему предстоящих парламентских выборов в Армении, подчеркнув, что "этот год имеет ключевое значение для армянской демократии".

"Мы (Европейский союз - ред.) будем содействовать Армении в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией", - сказала она.

Еврокомиссар также приветствовала шаги, предпринятые Арменией и Азербайджаном в рамках мирного процесса, подчеркнула важность развития региональной взаимосвязи.