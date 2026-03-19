İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Region
    • 19 mart, 2026
    • 17:12
    Marta Kos: Aİ Ermənistana islahatlar üçün 140 milyon avro ayırır

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Ermənistan Aİ-nin "Davamlılıq və inkişaf" proqramı çərçivəsində 2025-2027-ci illər üçün maliyyələşdirmə sazişi imzalayıb, bu saziş İrəvana 140 milyon avro ayrılmasını nəzərdə tutur.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün İrəvanda Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryanla birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu vəsaitlər viza rejiminin liberallaşdırılması üçün zəruri olan islahatların həyata keçirilməsinə kömək edəcək.

    M.Kos Ermənistanın Cənubi Qafqazda Aİ-nin etibarlı tərəfdaşı olduğunu vurğulayaraq, geosiyasi gərginlik fonunda regionun artan əhəmiyyətini qeyd edib.

    O, həmçinin Ermənistanda qarşıdakı parlament seçkiləri mövzusuna toxunaraq, bu ilin Ermənistan demokratiyası üçün həlledici əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb: "Biz (Avropa İttifaqı - red.) hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə və dezinformasiya ilə mübarizədə Ermənistana kömək edəcəyik".

    M.Kos Ermənistan və Azərbaycanın sülh prosesi çərçivəsində atdığı addımları alqışlayıb, regional əlaqələrin inkişafının vacibliyini vurğulayıb.

    Marta Kos Avropa İttifaqı Mqer Qriqoryan
    Марта Кос: ЕС выделяет 140 млн евро Армении на реформы

    Son xəbərlər

    18:03

    Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi yaradılıb

    Digər
    18:02

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Daxili siyasət
    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

    Fərdi
    17:58

    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Vergi rəsmisi: "Spirtli içkilərin istehsalındakı şəffaflaşma tədbirləri bəhrə verməkdədir"

    Biznes
    17:47

    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    17:47

    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    17:46

    AFFA-nın baş katibi Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti