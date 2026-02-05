İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 15:49
    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib

    Rusiya və Ukrayna 157-nin 157-yə formulu ilə hərbi əsirləri mübadilə edib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff bildirib ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Əbu-Dabidə (BƏƏ) danışıqlarda 314 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər.

    РФ и Украина обменялись военнопленными

