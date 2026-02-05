Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib
Region
- 05 fevral, 2026
- 15:49
Rusiya və Ukrayna 157-nin 157-yə formulu ilə hərbi əsirləri mübadilə edib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Daha əvvəl ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff bildirib ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Əbu-Dabidə (BƏƏ) danışıqlarda 314 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər.
Son xəbərlər
16:09
Təhlil
Qlobal təhlükəsizlik yeni mərhələdə - Nüvə balansı yenidən qurulur - ŞƏRHAnalitika
16:06
SEPAH Fars körfəzində iki tanker saxlayıb, bütün heyət həbs edilibDigər ölkələr
16:06
Azərbaycan Türkiyədən yemiş toxumu idxalına çəkdiyi xərci 4 dəfə artırıbBiznes
16:03
Gürcüstan və Rumıniya Qara dəniz sualtı kabel layihəsi üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbRegion
15:51
Məhkəmədə daha 7 Ermənistan vətəndaşına hökm oxunubDaxili siyasət
15:49
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edibRegion
15:49
Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırırDigər ölkələr
15:43
"Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyibFutbol
15:37