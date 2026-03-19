Кабмин утвердил порядок ведения реестра данных по техобслуживанию

Кабинет министров утвердил "Порядок ведения и использования реестра данных осмотра и технического обслуживания".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, расходы, связанные с созданием, организацией деятельности, управлением и совершенствованием реестра данных осмотра и технического обслуживания, будут финансироваться за счет средств оператора газораспределительной системы и других не запрещенных законом источников в соответствии с первым предложением статьи 17.1 закона "О газоснабжении".

Владельцем и оператором реестра является оператор газораспределительной системы.