Кабмин утвердил порядок ведения реестра данных по техобслуживанию
Энергетика
- 19 марта, 2026
- 17:14
Кабинет министров утвердил "Порядок ведения и использования реестра данных осмотра и технического обслуживания".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, расходы, связанные с созданием, организацией деятельности, управлением и совершенствованием реестра данных осмотра и технического обслуживания, будут финансироваться за счет средств оператора газораспределительной системы и других не запрещенных законом источников в соответствии с первым предложением статьи 17.1 закона "О газоснабжении".
Владельцем и оператором реестра является оператор газораспределительной системы.
